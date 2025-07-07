تراجع مستمر للعملة.. أسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 07/07/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2751
بيع الدولار 2760
شراء السعودي 723
بيع السعودي 725
أسعار الذهب
في صنعاء
الإثنين - 07/07/2025
جنيه الذهب
شراء = 388,000 ريال
بيع = 393,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 48,500 ريال
بيع = 50,000 ريال
في عدن
جنيه الذهب
شراء = 2,003,800 ريال
بيع = 2,032,800 ريال
جرام عيار 21
شراء = 250,500 ريال
بيع = 254,100 ريال