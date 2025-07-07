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تراجع مستمر للعملة.. أسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 07/07/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                   536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2751

بيع الدولار                 2760

شراء السعودي             723

بيع السعودي                725

 

 أسعار الذهب

في صنعاء

الإثنين - 07/07/2025

 جنيه الذهب

شراء = 388,000 ريال  

بيع = 393,000 ريال    

 جرام عيار 21

شراء = 48,500 ريال   

بيع = 50,000 ريال     

 في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 2,003,800 ريال 

بيع = 2,032,800 ريال 

 جرام عيار 21

شراء = 250,500 ريال 

بيع = 254,100 ريال

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