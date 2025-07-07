تراجع مستمر للعملة.. أسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 07/07/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2751

بيع الدولار 2760

شراء السعودي 723

بيع السعودي 725

أسعار الذهب

في صنعاء

الإثنين - 07/07/2025

جنيه الذهب

شراء = 388,000 ريال

بيع = 393,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 48,500 ريال

بيع = 50,000 ريال

في عدن

جنيه الذهب

شراء = 2,003,800 ريال

بيع = 2,032,800 ريال

جرام عيار 21

شراء = 250,500 ريال

بيع = 254,100 ريال