الحوثي يتبنى الهجوم على السفينة ''ماجيك سيز'' والسفارة الإمريكية لدى اليمن تصدر بيان

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أدانت الولايات المتحدة الهجوم الحوثي الأخير الذي استهدف السفينة التجارية “ماجيك سيز” أثناء عبورها البحر الأحمر في طريقها إلى مصر.
وقالت السفارة الأميركية في اليمن إن هذا الهجوم يُعد الأحدث في سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي طالت السفن التجارية وطاقمها المدني في البحر الأحمر خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وأكدت السفارة في بيان أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية، كما تُعرض بيئة هذا الممر المائي الحيوي لأضرار جسيمة، قد تلحق بقطاع الثروة السمكية والصناعات المرتبطة به في اليمن.
وقبل قليل أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم.
وأكد المتحدث العسكري للحوثيين مسؤولية جماعته عن استهداف السفينة "ماجيك سيز" وقال أنها تابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.. مضيفا:''عملية استهداف السفية " ماجيك سيز" نفذت بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة''.