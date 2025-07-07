الحوثي يعرض البنى التحتية للقصف ويعلن الرد على هجوم الأمس.. إسرائيل تضرب الحديدة بـ 20 صاروخا ثقيلا و56 قنبلة

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أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، الاثنين رصد إطلاق صاروخين من اليمن، بعد ساعات من تنفيذه سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية بمحافظة الحديدة غرب البلاد.
وقال جيش الإحتلال في بيان نشر على تلغرام أنه جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، العمل جار على مراجعة نتائج الاعتراض، مضيفا أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل .
واليوم قالت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن غوريون ومحطة الكهرباء بعسقلان وميناء أسدود بـ3 صواريخ فرط صوتية، وميناء أم الرشراش بـ8 طائرات مسيرة، ردا على هجوم عنيف شنته اسرائيل على موانئ الحديدة ليلة أمس، حيث اسقطت 20 صاروخا و 56 قنبلة على المواقع المستهدفة في المحافظة الساحلية.
من جانبه قال وزير دفاع الإحتلال إن قواتهم هاجمت أهدافاً للحوثيين في موانئ الحديدة و رأس عيسى و الصليف ومحطة كهرباء رأس كثيب، بالإضافة إلى السفينة جلاكسي ليدر التي قال إنها تستخدم حاليًا في أنشطة إرهابية في البحر الأحمر.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية بان سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 56 قنبلة في غاراته على اليمن.
في ذات السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطائرات المقاتلة ألقت نحو 20 صاروخًا ثقيلًا على مواقع في مدينة الحديدة.
وفي وقت لاحق قالت القناة 11 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أنهى ما سماها بـ "عملية الراية السوداء" التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثي غربي اليمن.
بالتزامن توعد دفاع الاحتلال الإسرائيلي الحوثيين بدفع ثمن باهظ مضيفا: ''كما حذرت سابقا قانون اليمن هو نفس قانون طهران''.
ولأول مرة، قال المتحدث العسكري للحوثيين إن ''القوات الجوية'' تصدت بشكل فعال للهجوم الإسرائيلي على الحديدة، بصاوريخ أرض جو- كما قال- محلية الصنع.