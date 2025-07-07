في عملية ليلية دقيقة.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس في أول دولة عربية

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين 7 يوليو 2025، عن تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة تل قدسنا جنوبي سوريا، أسفرت عن اعتقال خلية يُزعم ارتباطها بفيلق القدس الإيراني.

وأوضح بيان رسمي أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية جمعتها وحدة 504، ونفذتها قوات من لواء "ألكسندروني" التابع للفرقة 210، بالتعاون مع محققي الميدان.

وأشار البيان إلى أن هذه هي العملية الثانية خلال أسبوع تنفذها القوات الإسرائيلية ضد ما وصفتها بـ"جهات إرهابية" في الجنوب السوري، مؤكداً استمرار انتشار القوات في المنطقة "لمنع التموضع الإيراني والميليشيات الموالية له" بحسب تعبير البيان، وذلك بدعوى حماية أمن إسرائيل.