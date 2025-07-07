ضربات إيرانية تخترق العمق العسكري للاحتلال: 5 قواعد مستهدفة وتكتم إسرائيلي واسع

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن خمسة مواقع عسكرية حساسة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تعرضت لضربات صاروخية مباشرة من إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، في تصعيد غير مسبوق، قابلته "إسرائيل" بتكتم إعلامي وعسكري كامل.

وبحسب تحليل اعتمد على صور أقمار صناعية وبيانات رادارية، أكد باحثون من جامعة ولاية أوريغون أن ستة صواريخ إيرانية دقيقة أصابت قواعد في الشمال والوسط والجنوب، بينها قاعدة "تسيبوريت" قرب الناصرة، و"تل نوف" الجوية، إضافةً إلى منشآت استخباراتية ولوجستية.

الاحتلال لم يعترف رسمياً بهذه الضربات، بفعل قيود الرقابة العسكرية، لكن الكشف عنها يعمّق الخلاف بين الروايات المتضاربة حول نتائج الحرب، التي شهدت أيضاً اختراق 36 صاروخاً إيرانياً لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، مخلفةً دماراً في البنية التحتية المدنية والعسكرية.

وتشمل الضربات المعترف بها من الجانب الإسرائيلي هجمات على مرافق نفطية وطاقة، وتدميراً جزئياً لمعهد "وايزمان"، إضافةً إلى إصابات مباشرة لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، ودمار واسع في مناطق سكنية شرد أكثر من 15 ألف مستوطن.

ورغم اعتماد "إسرائيل" على أنظمة دفاع أمريكية مثل "ثاد"، اعترف محللون بأن نسبة الصواريخ المخترقة ارتفعت بشكل مقلق، ما يرجعه البعض إلى تطور في تقنيات الإطلاق الإيراني، وإرباك متعمد باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ في آن واحد.

إيران من جانبها، أكدت أنها لم تستخدم سوى ربع قدرتها الصاروخية، حيث لا تزال "مدن الصواريخ" الجوفية في حالة استعداد، وفقاً للواء علي فضلي، نائب قائد الحرس الثوري.

في المقابل، اعترف جيش الاحتلال بتدمير نحو 200 منصة إطلاق، لكنه حذر من أن إيران تتجه نحو إنتاج صاروخي ضخم قد يرفع مخزونها إلى عشرات الآلاف خلال السنوات المقبلة، ما يفتح الباب أمام تصعيدات أكبر في أي مواجهة مقبلة.