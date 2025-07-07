إسرائيل تطلق عملية الراية السوداء ضد الحوثيين: غارات مكثفة على موانئ ومحطة كهرباء في اليمن البنتاغون يطلب 130 مليون دولار لدعم قسد رغم التراجع التدريجي في التمويل إسرائيل تُغرق غالاكسي ليدر وتُمطر الحديدة بـ53 قنبلة في تصعيد غير مسبوق ضد الحوثيين في حدث تاريخي .. مباراة كرة قدم تقام بعد 65 عاماً من تأجيله السعودية تتصدر سباق تنظيم مونديال الأندية 20029 ناسا تلتقط صورة مذهلة لـ عفريت فوق السحاب ... مشهد آسر من الفضاء.. الذكاء الفائق خيال علمي أم استثمار مستقبلي؟ خطط جديدة لتجاوز القدرات البشرية المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخريج دفعة جديدة في 7 تخصصات أجهزة الأمن اليمنية بمنفذ الوديعة يفشل تحركا حوثياً لإغراق السعودية بكميات هائلة من المخدرات عاجل : صدور قرار جمهوري جديد
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة تحت اسم "الراية السوداء" ضد جماعة "" (الحوثيين) في اليمن، مشيرًا إلى أن الغارات تهدف لمعاقبة الجماعة على هجماتها المتكررة ضد إسرائيل.
وقال كاتس إن "الجيش الإسرائيلي يشن عملية جوية واسعة تستهدف مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم"، موضحًا أن الغارات شملت موانئ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء في رأس كتنيب.
وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن العملية نُفذت بمشاركة عشرات الطائرات الحربية، بدعم استخباراتي من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، وتم خلالها تدمير بنى تحتية وصفها البيان بأنها تُستخدم في "نقل الأسلحة من إيران وتنسيق أنشطة إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها".
وأشار البيان إلى أن الحوثيين يستغلون الموانئ والمجال البحري في شن اعتداءات على الملاحة الدولية وسفن الشحن، مؤكدًا أن من بين الأهداف التي تم قصفها كانت السفينة التجارية "GALAXY LEADER"، التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023، واستخدموها كقاعدة لرصد التحركات البحرية.
كما استهدفت الغارات محطة كهرباء رأس كتنيب، والتي قالت إسرائيل إن الحوثيين حولوها إلى منشأة عسكرية لدعم عملياتهم القتالية.
وخلص الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحوثيين يشكلون ذراعًا مركزية لإيران في المنطقة، ويتلقون دعمًا وتمويلاً لتنفيذ أجندات طهران الإرهابية"، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل.