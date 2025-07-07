إسرائيل تطلق عملية الراية السوداء ضد الحوثيين: غارات مكثفة على موانئ ومحطة كهرباء في اليمن

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة تحت اسم "الراية السوداء" ضد جماعة "" (الحوثيين) في اليمن، مشيرًا إلى أن الغارات تهدف لمعاقبة الجماعة على هجماتها المتكررة ضد إسرائيل.

وقال كاتس إن "الجيش الإسرائيلي يشن عملية جوية واسعة تستهدف مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم"، موضحًا أن الغارات شملت موانئ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء في رأس كتنيب.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن العملية نُفذت بمشاركة عشرات الطائرات الحربية، بدعم استخباراتي من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، وتم خلالها تدمير بنى تحتية وصفها البيان بأنها تُستخدم في "نقل الأسلحة من إيران وتنسيق أنشطة إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها".

وأشار البيان إلى أن الحوثيين يستغلون الموانئ والمجال البحري في شن اعتداءات على الملاحة الدولية وسفن الشحن، مؤكدًا أن من بين الأهداف التي تم قصفها كانت السفينة التجارية "GALAXY LEADER"، التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023، واستخدموها كقاعدة لرصد التحركات البحرية.

كما استهدفت الغارات محطة كهرباء رأس كتنيب، والتي قالت إسرائيل إن الحوثيين حولوها إلى منشأة عسكرية لدعم عملياتهم القتالية.

وخلص الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحوثيين يشكلون ذراعًا مركزية لإيران في المنطقة، ويتلقون دعمًا وتمويلاً لتنفيذ أجندات طهران الإرهابية"، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل.