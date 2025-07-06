ناسا تلتقط صورة مذهلة لـ عفريت فوق السحاب ... مشهد آسر من الفضاء..

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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في مشهد آسر من الفضاء، تمكنت رائدة الفضاء الأمريكية نيكول "فابور" آيرز من التقاط صورة مذهلة لظاهرة ضوئية عابرة تسمى (TLE) باللون الأحمر اللامع، وشوهدت وهي تومض فوق سحابة ضخمة كانت تغطي أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة، وتُعرف هذه الظاهرة الغامضة باسم "العفاريت" (Sprites)، وتُعد من الأحداث الكهربائية النادرة التي تحدث في الغلاف الجوي العلوي.

ويعتقد أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة ضربات برق من السحابة إلى الأرض، والتي تنتج مجالاً كهربائياً يمتد لأميال فوق العاصفة الرعدية إلى الغلاف الجوي العلوي وفق ديلي ميل.

رأيت عفريتاً

وقالت آيرز معلقة على الصورة: "رائع! بينما كنا نمرّ فوق المكسيك والولايات المتحدة هذا الصباح، رأيتُ هذا العفريت، العفاريت هي أحداث مضيئة عابرة أو TLEs، تحدث فوق السحب وتنتج عن نشاط كهربائي مكثف في العواصف الرعدية أدناه".

وأضافت: "لدينا منظر رائع فوق السحب، لذلك يمكن للعلماء استخدام هذا النوع من الصور لفهم تكوين وخصائص وعلاقة TLEs بالعواصف الرعدية بشكل أفضل."

تأتي هذه الظاهرة باللون الأحمر في الغالب - وتستمر معظم الظواهر لمدة جزء من الثانية فقط ونادراً ما يمكن رؤيتها إلا إذا كنت تدور على ارتفاع حوالي 250 ميلًا فوق سطح الأرض

من الصعب ملاحظة العفاريت من الأرض وما زال من غير المعروف على وجه التحديد سبب تسبب بعض الصواعق في إطلاقها بينما لا تفعل ذلك بعض الصواعق الأخرى.

ظواهر أخرى

تشمل الأشكال الأخرى للظواهر الجوية غير المرئية الجان والنفاثات الزرقاء والأشباح - والتي تحدث جميعها فوق سطح الأرض في طبقة الستراتوسفير والغلاف الجوي المتوسط ​​وحتى الغلاف الحراري.

تتواجد آيرز حالياً على متن محطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة SpaceX Crew-10 التابعة لوكالة ناسا والتي تم إطلاقها في مارس ومن المتوقع أن تظل في الفضاء الخارجي حتى أغسطس على الأقل.

وتهدف المهمة إلى إجراء مئات التجارب العلمية، بما في ذلك اختبار قابلية اشتعال المواد، فضلاً عن الدراسات التي تبحث في التأثيرات الفسيولوجية والنفسية للفضاء على جسم الإنسان