الذكاء الفائق خيال علمي أم استثمار مستقبلي؟ خطط جديدة لتجاوز القدرات البشرية

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت شركة ميتا عن خطط لإنشاء مختبر جديد يركز على تطوير ما يُعرف بـ"الذكاء الفائق" — أنظمة ذكاء اصطناعي تتجاوز القدرات المعرفية البشرية — في خطوة جريئة تأتي بعد إخفاقات سابقة، وسط سباق محموم مع عمالقة مثل OpenAI وجوجل.

هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من الانتكاسات في مساعي ميتا السابقة للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، كان أبرزها الأداء المخيب لإصدار "لاما 4"، وما تلاه من انتقادات حول تلاعب في عرض قدرات النموذج.

المشروع الجديد يقوده ألكسندر وانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scale AI، والذي انضم إلى ميتا ضمن إعادة هيكلة كبرى لجهود الشركة في الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج. وتفيد التقارير أن ميتا تفاوضت على تعويضات ضخمة – تصل إلى تسعة أرقام – لاستقطاب كبار الباحثين من شركات منافسة مثل OpenAI وجوجل.

مصطلح "الذكاء الفائق" لا يزال محل جدل علمي واسع. فبينما يرى بعض الخبراء أنه تطور حتمي، يعتبره آخرون فكرة ضبابية تُستخدم أكثر لأغراض تسويقية واستثمارية من كونها هدفاً واقعياً. الدكتورة مارغريت ميتشل، باحثة بارزة في المجال، حذّرت من أن الذكاء ليس مقياسًا موحدًا، محذّرة من تسرّع بعض المستثمرين في إعلان تفوق الآلات على البشر، دون أسس علمية واضحة.