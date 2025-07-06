المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخريج دفعة جديدة في 7 تخصصات

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 123

احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب، اليوم، بتخريج الدفعة الخامسة من طلابه والتي تظم 120 خريجاً وخريجة مساق الدبلوم العالي بعد الثانوية العامة.

حيث توزع الخريجون والخريجات على سبعة تخصصات طبية مساعدة شملت، تخدير، صيدلة، مساعد طبيب، فني عمليات، مختبرات، قابلات تقنية، وقابلات مجتمع".

وخلال الحفل، هنأ مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور احمد العبادي، وعميد المعهد الدكتور ضيف الله الحملاني، الطلاب والطالبات الخريجين، الذي جاء بعد سنوات قضوها في التعليم والجهد والاجتهاد والمثابرة والتحصيل العلمي والتطبيق العملي في الميدان والمعامل، لرفع مستوى قدراتهم العلمية والعملية، بما يجعلهم اضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة والمحافظات الاخرى.

وحث العبادي والحملاني، الخريجين والخريجات على الاستمرار في تطوير معارفهم العلمية ومهاراتهم العملية خلال العمل في الميدان، والتطوير الذاتي لقدراتهم باستمرار، والالتزام بأخلاقيات المهنة واسرار المرضى، وان يكونوا مثلاً اعلى لملائكة الرحمة ورسالتهم الانسانية السامية