أجهزة الأمن اليمنية بمنفذ الوديعة يفشل تحركا حوثياً لإغراق السعودية بكميات هائلة من المخدرات

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغت (13,750) قرصا مخدرًا من الكبتاجون، أثناء محاولة تهريبها الى المملكة العربية السعودية على متن شاحنة قادمة من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.

وأوضح قائد الكتيبة العميد الركن عمير محمود العزب، أن الشاحنة عند وصولها نقطة التفتيش المعروفة بنقطة السلاح، أثارت شكوك أفراد النقطة، ودفعتهم لإجراء تفتيش دقيق للشاحنة ما أسفر عن كشف المواد الممنوعة رغم محاولات الاخفاء التمويه المحكمتين.

وأشار أنه جرى تحريز الممنوعات مع السائق، وبعد اتخاذ إجراءات الضبط القانونية، تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونوه بالإنجازات المستمرة والمتكررة لأفراد الكتيبة في النقطة بإحباط العديد من محاولات التهريب لأنواع مختلفة من المخدرات، آاخرها إحباط تهريب أكثر من مليون قرص مخدر الشهر الماضي كانت مخبأة داخل شاحنة تبريد قادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأكد العميد العزب، أن أفراد الكتيبة في حالة جاهزية تامة ويقظة مستمرة، لأداء واجبهم الوطني في حماية الوطن والتصدي بحزم لمحاولات التهريب مهما تنوعت أساليبها ووسائلها