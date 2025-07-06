عاجل : صدور قرار جمهوري جديد

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٥ قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور علي عطبوش عوض محمد اليميني مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء فيما قضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.