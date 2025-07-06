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توقيت مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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نصف نهائي كأس العالم للأندية

8 يوليو: 

تشيلسي الإنجليزي × وفلومينينسي البرازيلي

 

9 يوليو: 

باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال مدريد الأسباني

 
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