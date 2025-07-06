مواجهات ضارية بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بمحافظة صعدة .. تفاصيل هجوم مسلح بزوارق يستهدف سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمن في صدارة الدول الأكثر خطراً في العالم والسبب الحوثيين الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون ويقولون أنهم مستعدون لأي تصعيد في الأيام المقبلة تحذير مهم وعاجل من مكملات غذائية شائعة قد تؤدي إلى الوفاة ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه مع ترمب اعتقال وزيرتين سابقتين في سوريا.. قضيّة غامضة تعود إلى أطفال مغيّبين واحتضان مثير للجدل زيلينسكي يعلن سباق تسليح غير مسبوق: مئات آلاف المسيّرات في طريقها لأوكرانيا! 5علامات صامتة لسرطان الجلد احذرها دموع وتكريم من لاعبي البرتغال لذكرى جوتا في كأس العالم للأندية
شهدت إحدى جبهات القتال بمحافظة صعدة شمال اليمن، مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل هدنة أممية هشة تشهدها جبهات القتال منذ ابريل 2022م.
ونقل موقع "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري قوله إن مجاميع من جماعة الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع في منطقة "رشاحة"، بجبهة البقع، بمحافظة صعدة، إلا قوات الجيش رصدت تلك المجاميع وتم استهدفتها.
وأكد المصدر أن قوات الجيش، أفشلت محاولة جماعة الحوثي وكبدتها خسائر بشرية ومادية.
وأشار لرصد قوات الجيش تحركات لعربات تابعة لجماعة الحوثي في منطقة "الفرع" كانت في طريقها لتعزيز المجاميع ، وجرى استهدفها وتدميرها حد قول المصدر.