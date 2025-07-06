مواجهات ضارية بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بمحافظة صعدة .. تفاصيل

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شهدت إحدى جبهات القتال بمحافظة صعدة شمال اليمن، مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل هدنة أممية هشة تشهدها جبهات القتال منذ ابريل 2022م.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري قوله إن مجاميع من جماعة الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع في منطقة "رشاحة"، بجبهة البقع، بمحافظة صعدة، إلا قوات الجيش رصدت تلك المجاميع وتم استهدفتها.

وأكد المصدر أن قوات الجيش، أفشلت محاولة جماعة الحوثي وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وأشار لرصد قوات الجيش تحركات لعربات تابعة لجماعة الحوثي في منطقة "الفرع" كانت في طريقها لتعزيز المجاميع ، وجرى استهدفها وتدميرها حد قول المصدر.