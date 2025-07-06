مواجهات ضارية بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بمحافظة صعدة .. تفاصيل هجوم مسلح بزوارق يستهدف سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمن في صدارة الدول الأكثر خطراً في العالم والسبب الحوثيين الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون ويقولون أنهم مستعدون لأي تصعيد في الأيام المقبلة تحذير مهم وعاجل من مكملات غذائية شائعة قد تؤدي إلى الوفاة ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه مع ترمب اعتقال وزيرتين سابقتين في سوريا.. قضيّة غامضة تعود إلى أطفال مغيّبين واحتضان مثير للجدل زيلينسكي يعلن سباق تسليح غير مسبوق: مئات آلاف المسيّرات في طريقها لأوكرانيا! 5علامات صامتة لسرطان الجلد احذرها دموع وتكريم من لاعبي البرتغال لذكرى جوتا في كأس العالم للأندية
تعرضت سفينة تجارية اليوم الأحد، لهجوم مسلح من قِبل عدة زوارق صغيرة قبالة سواحل مدينة الحديدة (غربي اليمن)، حسبما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
وذكرت الهيئة البريطانية في بيانٍ لها أن سفينة تجارية كانت على بُعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة، تعرّضت لإطلاق نار من عدة زوارق صغيرة، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة وقذائف.
وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، كما دعت الهيئة السفن التجارية إلى توخي الحذر عند عبور المنطقة.
وامس حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، حذرت السفن المتجهة الى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، من استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التجارية.
وقالت هيئة التجارة البريطانية، إن مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً في البحر الأحمر وخليج عدن، وأي ضربات محتملة قد تطال تلك الموانئ، قد تُلحق أضراراً جانبية جسيمة بالسفن التجارية القريبة منها.