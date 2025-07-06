الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون ويقولون أنهم مستعدون لأي تصعيد في الأيام المقبلة

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق كإجراء احترازي معتاد في مثل هذه الحالات.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن جماعته استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز «فلسطين 2»، وان أن العملية «حققت هدفها بنجاح» وتسببت في «هروب الملايين» من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، وفق قوله.

وأضاف سريع أن جماعته «جاهزة للتعامل مع أي تطورات خلال الأيام المقبلة».

وتوعدت إسرائيل بفرض حصار بحري وجوي على الحوثيين في اليمن ومصير يشابه مصير إيران، إذا واصلوا شن هجماتهم على إسرائيل، التي تقول الجماعة إنها تأتي في إطار تضامنها مع قطاع غزة.