تحذير مهم وعاجل من مكملات غذائية شائعة قد تؤدي إلى الوفاة

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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حذر خبراء الصحة من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها من يتناولون المكملات الغذائية دون استشارة طبية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء وحتى الوفاة في بعض الحالات، وذلك حسبما جاء في روسيا اليوم.

وجاء هذا التحذير بعد أن كشف استطلاع أجرته مؤسسة "ويتش؟" البريطانية أن 75% من المشاركين يتناولون المكملات الغذائية، بينما يعتمد 20% على أربعة مكملات أو أكثر يوميا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع المقلقة أن 37% من المستطلعة آراؤهم لم يستشيروا أي متخصص في الرعاية الصحية قبل بدء تناول هذه المكملات، كما لم يخضعوا لأي فحوصات دم لتحديد احتياجاتهم الفعلية.

وأكدت أخصائية التغذية نيكولا لودلام رين أن إهمال هذه الخطوة الحيوية يعرض الأشخاص لخطر تناول جرعات زائدة من الفيتامينات أو المعادن، مما قد يكون له عواقب صحية خطيرة.

قد يهمك: علامات تنذرك بنقص الفيتامينات بالجسم.. إليك قائمة بالأطعمة الغنية بها وتتمثل المخاطر الرئيسية في التفاعلات الدوائية الخطيرة، حيث يمكن أن تؤثر المكملات على فعالية الأدوية الأساسية.

فعلى سبيل المثال، قد تزيد مكملات القرفة من تأثير أدوية تمييع الدم، مما يرفع خطر النزيف الحاد