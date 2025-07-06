اعتقال وزيرتين سابقتين في سوريا.. قضيّة غامضة تعود إلى أطفال مغيّبين واحتضان مثير للجدل

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في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، اعتقلت السلطات السورية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بقضايا إخفاء قسري لأطفال معتقلين داخل دور الرعاية الرسمية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن الوزيرتين تواجهان تهماً بالتورط مع مسؤولات في مؤسسات الرعاية، في التستر على مصير آلاف الأطفال الذين فُصلوا عن أسرهم عقب اعتقال ذويهم خلال سنوات الصراع، وسط تقارير تؤكد أن العديد منهم لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.
وتعود القضية للواجهة من جديد بعد ارتباط اسمي الشماط والقادري بحالة المعتقلة السابقة فادية العباسي، التي تحدّثت تقارير عن نقل أطفالها إلى دور أيتام بإشراف رسمي، دون الكشف عن مصيرهم حتى الآن.
اللافت في الأمر أن كندة الشماط كانت قد أقيلت من منصبها في صيف 2020، بعد ظهورها في صور وهي تعانق العقيد سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، في مشهد أثار حفيظة النظام، ما دفع الرئيس السوري بشار الأسد لإصدار مرسوم عاجل بإقالتها وتعيين ريما القادري بديلاً عنها.
الاعتقال يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة عن ملفات مسكوت عنها داخل دور الرعاية، ويعيد تسليط الضوء على مصير آلاف الأطفال الذين فقدوا ارتباطهم بعائلاتهم في أقبية الاعتقال.