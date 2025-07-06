زيلينسكي يعلن سباق تسليح غير مسبوق: مئات آلاف المسيّرات في طريقها لأوكرانيا!

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في إعلان قد يقلب موازين الحرب، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توقيع بلاده اتفاقيات استراتيجية مع شركاء أوروبيين وشركات دفاع أمريكية لتزويد أوكرانيا بـ"مئات الآلاف من الطائرات المسيّرة"، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في القدرات العسكرية لكييف في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي إن بلاده ستتلقى هذا العام كمية ضخمة من الطائرات المسيّرة، مع زيادات أكبر خلال العام المقبل، في إطار تعاون موسع مع شركة أمريكية رائدة في هذا المجال.

كما أشار إلى اتفاق مع الدنمارك لإنتاج الأسلحة على أراضيها، مع توسيع هذا التعاون ليشمل دولاً أوروبية أخرى في المستقبل القريب.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه الطائرات ستلعب دوراً محورياً في استهداف العمق الروسي، مشيراً إلى نجاحات أوكرانية حديثة في ضرب قواعد عسكرية وشركات دفاع ومصافي نفط.

وفي هذا السياق، استهدفت القوات الخاصة الأوكرانية مطار "بوريسوجليبسك" العسكري داخل منطقة فورونيج، ما تسبب – وفق البيان الأوكراني – في تدمير مستودع قنابل وطائرة تدريب، وإلحاق أضرار محتملة بطائرات أخرى. من جهتها، أعلنت روسيا أن أكثر من 25 مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها فوق منطقة فورونيج، مع تأثر شبكة الكهرباء مؤقتاً.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة، وسط ركود سياسي يعيق أي تقدم في مفاوضات السلام، وفق ما أشار إليه كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في تصريحات متقاربة التوقيت.

هذا التطور الكبير في قطاع الطائرات المسيّرة يُنذر بمزيد من التصعيد في حرب باتت التكنولوجيا فيها سلاح الحسم الأبرز.