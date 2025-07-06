5علامات صامتة لسرطان الجلد احذرها

الأحد 06 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرّض لأشعة الشمس، يحرص الكثيرون على فحص بشرتهم بحثاً عن شامات أو بقع غير طبيعية.

لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن الميلانوما (أخطر أنواع سرطان الجلد)، يمكن أن تظهر في أماكن خفية مثل تحت الأظافر أو حولها.

ويقول الدكتور ماغنوس لينش، استشاري الأمراض الجلدية، لصحيفة «صن هيلث»: «التغيرات في أظافرك يمكن أن تكون علامة تحذير مبكرة للسرطان.

وذلك لأن الأظافر تعكس ما يحدث داخل الجسم، بما في ذلك كيفية استخدامه للأكسجين والمواد المغذية ومكافحته للأمراض».

ورغم أنه من النادر أن يتطور سرطان الجلد، بما في ذلك الميلانوما، تحت وحول أظافر اليدين والقدمين، إلا أنه يحدث. ولذلك، فإن أي تغير غير طبيعي في الأظافر قد يكون إنذاراً مبكراً لوجود مشكلة صحية خطيرة، مثل الميلانوما. وهناك خمس علامات يجب أن تنتبه لها على أظافرك وحولها قد تشير إلى الإصابة بالميلانوما:

خط داكن طولي على الظفر - تظهر هذه العلامة كشريط بني أو أسود عمودي على الظفر. وغالبا ما يظهر على إبهام اليد أو القدم المهيمنة، لكنه قد يصيب أي ظفر. وقد يعتقد المصابون بالميلانوما تحت أظافرهم خطأً أنهم يعانون من كدمة فقط، أو حتى لا يلاحظون أي تغيير على الإطلاق. وبخلاف الخط، يمكن أن يبدو أيضا كتصبغ غير منتظم تحت الظفر.

2. انفصال الظفر عن الجلد في هذه الحالة يبدأ الظفر في الارتفاع عن فراش الظفر، وتبدو الحافة البيضاء أطول. وقد تعتقد أنك اصطدمت بشيء ما، ولكن انفصال الظفر عن الجلد قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

3. تشقق أو انقسام الظفر من المنتصف يحدث هذا بسبب ضعف صفيحة الظفر نتيجة نمو السرطان تحتها.

4. نتوء أو عقدة تحت الظفر يمكن أن يلاحظ المريض شيئاً متكتلاً تحت الظفر قد يصاحبه شريط ملون (عريض وغير منتظم أو داكن وضيق).

5. سماكة غير طبيعية في الظفر وفقاً لدراسة حديثة، قد يكون هذا علامة على متلازمة الاستعداد الورمي BAP1 الوراثية التي تزيد خطر الإصابة بعدة سرطانات، بما في ذلك الميلانوما.

نصائح وينصح أطباء الجلدية بمراجعة الاختصاصي فور ملاحظة أي من العلامات السابقة، لأن الميلانوما تحت الأظافر تشخص غالبا في مراحل متأخرة، وبالتالي فإن الكشف المبكر يجعل العلاج أسهل، حتى في هذه المناطق غير الشائعة، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم»