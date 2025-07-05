استعراض للقوة بعد ضرب إيران...القاذفات العملاقة بي-2 وإف-35 تحلق في سماء واشنطن..

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شاركت القاذفات بي-2 والمقاتلات إف-35 الأمريكيّة، التي شاركت في الضربات الأخيرة على إيران، في استعراض جوي خلال احتفالات عيد الاستقلال بالولايات المتحدة.
وجرى العرض الجوي، الجمعة، قبيل كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة “عيد الاستقلال”، الذي يصادف الرابع من يوليو/تموز من كل عام.
وحيّا ترامب المقاتلات التي حلّقت فوق البيت الأبيض، خلال فعالية شهدت كذلك استقباله جنودا أمريكيين وعائلاتهم من العاملين في قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميزوري، التي تتمركز فيها قاذفات “بي-2”.
وفي كلمته، أشاد ترامب بالضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد إيران، واصفا إياها بأنها “واحدة من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ”، على حدّ تعبيره.
كما تعهّد بتحديث قدرات الجيش الأمريكي وتعزيز جاهزيته.
وفي 13 يونيو/ حزيران المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها “أنهت” برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران