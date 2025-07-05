عزاء استثنائي للشيخ صالح حنتوس بمحافظة مأرب.. حضور شعبي واسع .. صور وداع الهلال السعودي كأس العالم للأندية وحالة تحكيمية مثيرة للجدل صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن قتلى في اشتباكات عنيفة بين قبيلتين بالجوف المركز الأمريكي للعدالة يرصد حالات الاختطافات الحوثية في إب ويعتبرها تصعيد خطير لتقليل خطر الإصابة بالبروستاتا.. 10 مواد غذائية مهمة أكثر من مجرد علاج لضعف الانتصاب.. فوائد صحية مذهلة الفاشر تحت نيران القصف المدفعي والجيش يتقدم في الخوي وسط نزوح ومجاعة خانقة انفجار غامض يهز تعز فجراً وسط تضارب الروايات وشكوك حول تجارب حوثية صفقة أسلحة دولة عربية ترعب إسرائيل.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للعاصمة
شهدت مدينة مأرب حضورا حاشد في فعالية عزاء الشيخ الراحل صالح حنتوس « مسؤول دار القرآن في مديرية السلفية بمحافظة ريمة» حيث اكتظت احد صالات العزاء بحضور شعبي واسع، ضم عدداً من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والدينية.
كما امتلأت جنبات قاعة العزاء والشوارع القريبة منها بحشود المعزين.
وكان الشيخ حنتوس قد قُتل مساء الثلاثاء الماضي، على يد مليشيا الحوثي، عقب محاصرة منزله في مديرية السلفية وقصفه، في جريمة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط المجتمعية والحقوقية، محلياً ودولياً.
ويُعرف الشيخ حنتوس بنشاطه في مجال التعليم الديني وتحفيظ القرآن الكريم منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أسّس داراً للقرآن في منطقته، قبل أن تُغلقها المليشيا الحوثية قبل نحو ثلاث سنوات، ما اضطره إلى نقل حلقات التحفيظ إلى منزله.
ووفقاً لمصادر مقرّبة، فقد تعرّض الشيخ حنتوس خلال السنوات الماضية لسلسلة من المضايقات من قبل المليشيا، على خلفية رفضه تدريس "ملازم حسين الحوثي" ضمن مناهج حلقات التحفيظ، واستمرت في التضييق عليه قبل أن تقوم بتصفية يوم الثلاثاء الماضي.