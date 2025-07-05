وداع الهلال السعودي كأس العالم للأندية وحالة تحكيمية مثيرة للجدل

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ودع نادي الهلال منافسات كأس العالم للأندية 2025 بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامبينغ وورلد" ضمن منافسات ربع النهائي.

وشهدت المباراة موقفا تحكيميا مثيرا للجدل بعد إلغاء حكم المباراة داني ماكيلي لركلة جزاء كان قد احتسبها لصالح الهلال في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول.

واحتسب داني ماكيلي ركلة جزاء للهلال عقب إعاقة لاعب فلومينينسي لمحاولة التقدم من قبل اللاعب ليوناردو داخل منطقة الجزاء، لكن القرار ألغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR" مما أثار استياء كبيرا من جانب الفريق السعودي وجماهيره.

وشهد اللقاء توترا متصاعدا بعد إشهار الحكم خمس بطاقات صفراء للاعبي الهلال إضافة إلى بطاقة للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بسبب اعتراضاته المستمرة على التحكيم. وتباينت ردود الفعل عقب المباراة بين الإشادة بأداء الهلال رغم الهزيمة، وانتقاد القرارات التحكيمية التي اعتبرها الكثيرون مؤثرة في نتيجة اللقاء كما وتسبب ركلة الجزاء في هجوم لاعبي الهلال على الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية.

وشهدت المباراة أداء قويا من الفريق السعودي لكن الفريق لم يتمكن من ترجمة جهوده إلى فوز أو تأهل ليغادر البطولة وسط حالة من الحزن بين جماهيره ومحبيه الذين كانوا يطمحون للوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة العالمية.