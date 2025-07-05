صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن قتلى في اشتباكات عنيفة بين قبيلتين بالجوف المركز الأمريكي للعدالة يرصد حالات الاختطافات الحوثية في إب ويعتبرها تصعيد خطير لتقليل خطر الإصابة بالبروستاتا.. 10 مواد غذائية مهمة أكثر من مجرد علاج لضعف الانتصاب.. فوائد صحية مذهلة الفاشر تحت نيران القصف المدفعي والجيش يتقدم في الخوي وسط نزوح ومجاعة خانقة انفجار غامض يهز تعز فجراً وسط تضارب الروايات وشكوك حول تجارب حوثية صفقة أسلحة دولة عربية ترعب إسرائيل.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للعاصمة قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مباغتاً شمال غرب الضالع وتكبّد المليشيا خسائر موجعة** نيويورك: تختتم مسابقة القرآن ضمن بطولة الجاليات اليمنية الخامسة وسط أجواء إيمانية مميزة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 05/07/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2735
بيع الدولار 2750
شراء السعودي 719
بيع السعودي 722