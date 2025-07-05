صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 05/07/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2735

بيع الدولار 2750

شراء السعودي 719

بيع السعودي 722