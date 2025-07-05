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صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 05/07/2025

 

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار             2735

بيع الدولار                 2750

شراء السعودي            719

بيع السعودي                722

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