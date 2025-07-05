قتلى في اشتباكات عنيفة بين قبيلتين بالجوف

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اندلعت اليوم السبت اشتباكات قبلية مسلحة عنيفة، في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات وقعت على خلفية ثأر قديم بين قبيلتي الشولان وهمدان، ما اسفر عن مقتل اثنين من أبناء قبيلة همدان، وجرح آخرين حتى الآن.