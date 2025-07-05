لتقليل خطر الإصابة بالبروستاتا.. 10 مواد غذائية مهمة

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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مكملات البروستاتا هي مكملات غذائية يتم تسويقها لتعزيز صحة البروستاتا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبروستاتا مثل سرطان البروستاتا وفرط تنسج البروستاتا الحميد.

إعلان يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل 10 مكملات غذائية للوقاية من أمراض البروستات، وفقًا لـ"verywellhealth".

السيلينيوم معدن أساسي ذو خصائص مضادة للأكسدة، ما يعني أنه يحارب الجزيئات غير المستقرة التي تُسمى الجذور الحرة، والتي تُلحق الضرر بالحمض النووي في الخلايا، يمكن أن يُسبب هذا الضرر شيخوخة الخلايا بشكل أسرع، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل السرطان.

الزنكالزنك معدن أساسي يشارك في تجديد الخلايا، أي استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة، كما أنه ضروري لإنتاج السائل المنوي، الذي تلعب فيه غدة البروستاتا دورًا، وتنشأ المشاكل الصحية عندما لا تستطيع خلايا البروستاتا تخزين الزنك.

الليكوبين الليكوبين هو مركب نباتي يسمى كاروتينويد الليكوبين هو المادة التي تُعطي الفواكه والخضراوات (مثل الطماطم والبنجر) لونها الأحمر، يُعتقد أن الليكوبين يُعزز صحة البروستاتا بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

الشاي الأخضرالمركبات الموجودة في الشاي الأخضر تسمى الكاتيكينلها تأثيرات مضادة للأكسدة قوية، ومن أهمها الإيبيجالوكاتيكين-جالات (EGCG)، وهو نوع من الكاتيكين الذي قد يمنع بعض أنواع السرطان عن طريق تثبيط نمو الخلايا المتحولة.

البكتين الحمضي المعدللطالما عُرف بكتين الحمضيات المُعدَّل (MCP) بتأثيراته المضادة للسرطان، وتحديدًا قدرته على إبطاء نمو الأورام، ويبدو أنه يعيق نشاط جزيء مُحدد يُسمى الجالكتين-3، وهو جزيء يُساهم في نمو السرطان.

فيتامين دفيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويمكن أن يساعد في تقليل الهرمونات الجنسية الذكرية المنتشرة (الأندروجينات) التي يمكن أن تغذي نمو سرطان البروستاتا.

فول الصوياتحتوي فول الصويا، الموجود في التوفو والميسو وحليب الصويا وغيرها من الأطعمة، على مركبات نباتية تُسمى الإيزوفلافون، والتي قد تُعزز صحة البروستاتا، أحد أنواعها يُعرف باسم الجينيستين.

المنشاري نبات نخيل شجيري، تُستخدم ثماره عادةً في طب الأعشاب لعلاج مشاكل المسالك البولية، مثل فرط نشاط المثانة أو سلس البول.كما توجد أدلة، وإن كانت ضعيفة، على أنه قد يُساعد في علاج حالات مثل تضخم البروستاتا الحميد والتهاب البروستاتا.

لحاء الكرز الأفريقييستشهد ممارسو الطب البديل عادةً بلحاء الكرز الأفريقي كعلاج طبيعي فعال لتضخم البروستاتا الحميد.يحتوي لحاء الكرز الأفريقي على مركبات شبيهة بالستيرويد تُسمى فيتوسترولس، والتي قد تساعد في تقليل التهاب البروستاتا.

مستخلص حبوب لقاح عشبة الجاودارحبوب لقاح عشبة الجاودار ( حبوب سيكال)(Cernilton)، يتم تسويقه كمستخلص تحت الاسم التجاري Cernilton، وهو علاج بدون وصفة طبية يستخدم لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، والتهاب البروستاتا المزمن، ومتلازمة آلام الحوض المزمنة