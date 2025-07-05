لتقليل خطر الإصابة بالبروستاتا.. 10 مواد غذائية مهمة أكثر من مجرد علاج لضعف الانتصاب.. فوائد صحية مذهلة الفاشر تحت نيران القصف المدفعي والجيش يتقدم في الخوي وسط نزوح ومجاعة خانقة انفجار غامض يهز تعز فجراً وسط تضارب الروايات وشكوك حول تجارب حوثية صفقة أسلحة دولة عربية ترعب إسرائيل.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للعاصمة قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مباغتاً شمال غرب الضالع وتكبّد المليشيا خسائر موجعة** نيويورك: تختتم مسابقة القرآن ضمن بطولة الجاليات اليمنية الخامسة وسط أجواء إيمانية مميزة استنزاف الساحات.. ولاية الفقيه بين نيران أمريكا ومُر الاستسلام في لبنان المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن التمرد على الشرعية ويرفض قرارا بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء السلطات المحلية ويصف مجلس النواب بأنه منتهي الصلاحية ابرز مراجع الشيعة في العراق يدعو تسليم السلاح للدولة وحل المليشيات الشيعية
مكملات البروستاتا هي مكملات غذائية يتم تسويقها لتعزيز صحة البروستاتا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبروستاتا مثل سرطان البروستاتا وفرط تنسج البروستاتا الحميد.
إعلان يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل 10 مكملات غذائية للوقاية من أمراض البروستات، وفقًا لـ"verywellhealth".
السيلينيوم معدن أساسي ذو خصائص مضادة للأكسدة، ما يعني أنه يحارب الجزيئات غير المستقرة التي تُسمى الجذور الحرة، والتي تُلحق الضرر بالحمض النووي في الخلايا، يمكن أن يُسبب هذا الضرر شيخوخة الخلايا بشكل أسرع، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل السرطان.
المنشاري نبات نخيل شجيري، تُستخدم ثماره عادةً في طب الأعشاب لعلاج مشاكل المسالك البولية، مثل فرط نشاط المثانة أو سلس البول.كما توجد أدلة، وإن كانت ضعيفة، على أنه قد يُساعد في علاج حالات مثل تضخم البروستاتا الحميد والتهاب البروستاتا.
لحاء الكرز الأفريقييستشهد ممارسو الطب البديل عادةً بلحاء الكرز الأفريقي كعلاج طبيعي فعال لتضخم البروستاتا الحميد.يحتوي لحاء الكرز الأفريقي على مركبات شبيهة بالستيرويد تُسمى فيتوسترولس، والتي قد تساعد في تقليل التهاب البروستاتا.
مستخلص حبوب لقاح عشبة الجاودارحبوب لقاح عشبة الجاودار ( حبوب سيكال)(Cernilton)، يتم تسويقه كمستخلص تحت الاسم التجاري Cernilton، وهو علاج بدون وصفة طبية يستخدم لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، والتهاب البروستاتا المزمن، ومتلازمة آلام الحوض المزمنة