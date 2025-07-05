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أكثر من مجرد علاج لضعف الانتصاب.. فوائد صحية مذهلة

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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للفياغرا تحسّن أقراص الفياغرا حياة ملايين الرجال ليس فقط في علاج ضعف الانتصاب، بل تمتد فوائدها لتشمل مجالات صحية متعددة، قد تغير مفهوم استخدامها إلى ما هو أبعد من دورها التقليدي.

 بدأ استخدام السيلدينافيل، المكون الرئيسي في الفياغرا، في الثمانينيات كعلاج لأمراض القلب، قبل أن يُكتشف فعاليته في علاج ضعف الانتصاب. ومع مرور الوقت، كشفت أبحاث متعددة عن تأثيراته المفيدة في علاج أمراض الرئة والقلب، وتعزيز التعافي من إرهاق السفر، والتقليل من أعراض دوار المرتفعات.

  • خفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وجد باحثون في جامعة كوليدج لندن أن الرجال الذين يستخدمون أدوية تحفز الانتصاب، مثل الفياغرا والسياليس، أقل عرضة للإصابة بمرض تآكل الدماغ، ومنه ألزهايمر، بنسبة 18% مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون هذه الأدوية. وتعمل هذه الأدوية على توسيع الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ليس فقط إلى العضو الذكري، بل إلى الدماغ أيضا.

وعلى الرغم من أن الدراسة، التي نشرت في مجلة Neurology، كانت رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، إلا أن الباحثة الدكتورة روث براور أكدت أن النتائج توفر أساسا هاما لإجراء تجارب سريرية مستقبلية لدراسة تأثير هذه الأدوية على مرض ألزهايمر لدى الرجال والنساء على حد سواء.

  • تسهيل عملية التبول بالإضافة إلى دعم وظيفة الانتصاب، تساعد الفياغرا على تخفيف مشاكل التبول التي يعاني منها بعض الرجال فوق سن الخمسين، خاصة بسبب تضخم البروستات. ويعمل الدواء على زيادة تدفق الدم إلى العضو الذكري، ما يرخّي عضلاته مؤقتا ويقلل الضغط على مجرى البول، ما يسهل عملية التبول ويحسن جودة الحياة.
  • - علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي تُستخدم الفياغرا فعليا في علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو مرض نادر يؤدي إلى تضخم الشرايين الرئوية وصعوبة ضخ الدم، ما يسبب ضغطا عاليا على الجانب الأيمن من القلب. ويساعد السيلدينافيل على استرخاء الأوعية الدموية في الرئتين، ويخفض الضغط فيها، ما يسهل عمل القلب ويحسن حالة المرضى، وفقا لما توضحه هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. - تحسين التعافي من السكتة الدماغية تشير دراسة أمريكية، نشرت في مجلة Stroke، إلى أن الفياغرا قد تسرّع التعافي بعد السكتة الدماغية، عبر تحفيز نمو خلايا جديدة وأوعية دموية في الدماغ.
  •  وأظهرت الدراسة التي أجريت على الفئران تحسنا في الحركة والذاكرة، ما يفتح آفاقا لاستخدام الدواء في علاج الناجين من السكتات الدماغية.
  • - التخفيف من داء المرتفعات في تجربة أجريت بألمانيا، ساعدت الفياغرا متسلقي الجبال على التكيف بشكل أفضل مع نقص الأكسجين في الارتفاعات العالية، عبر خفض ضغط الدم في الأوعية الرئوية، ما قلل أعراض داء المرتفعات وأتاح لهم أداء أفضل أثناء التسلق.
  • - تقليص الأورام السرطانية أظهرت أبحاث حديثة من جامعة ساوثهامبتون أن الفياغرا يعزز فعالية العلاج الكيميائي في تقليص أورام سرطان المريء، عبر تثبيط إنزيمات تحمي الخلايا السرطانية، ما يسمح للعلاج الكيميائي بمهاجمتها بشكل أكثر فعالية.
  • وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Cell Reports Medicine، ارتفعت نسبة نجاح العلاج الكيميائي إلى 75% مقارنة بـ20% فقط في الحالات العادية.
  • - تخفيف اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وجد باحثون في الأرجنتين أن السيلدينافيل يساعد على تسريع التكيف مع تغير المناطق الزمنية، ما قد يخفف من أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.
  • وأظهرت الدراسة، التي نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الحيوانات التي تناولت الدواء تأقلمت أسرع بنسبة تصل إلى 50%، ما يفتح الباب لاستخدام جرعات منخفضة من الفياغرا في هذا المجال
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