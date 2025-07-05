أكثر من مجرد علاج لضعف الانتصاب.. فوائد صحية مذهلة

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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للفياغرا تحسّن أقراص الفياغرا حياة ملايين الرجال ليس فقط في علاج ضعف الانتصاب، بل تمتد فوائدها لتشمل مجالات صحية متعددة، قد تغير مفهوم استخدامها إلى ما هو أبعد من دورها التقليدي.

بدأ استخدام السيلدينافيل، المكون الرئيسي في الفياغرا، في الثمانينيات كعلاج لأمراض القلب، قبل أن يُكتشف فعاليته في علاج ضعف الانتصاب. ومع مرور الوقت، كشفت أبحاث متعددة عن تأثيراته المفيدة في علاج أمراض الرئة والقلب، وتعزيز التعافي من إرهاق السفر، والتقليل من أعراض دوار المرتفعات.

خفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وجد باحثون في جامعة كوليدج لندن أن الرجال الذين يستخدمون أدوية تحفز الانتصاب، مثل الفياغرا والسياليس، أقل عرضة للإصابة بمرض تآكل الدماغ، ومنه ألزهايمر، بنسبة 18% مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون هذه الأدوية. وتعمل هذه الأدوية على توسيع الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ليس فقط إلى العضو الذكري، بل إلى الدماغ أيضا.



وعلى الرغم من أن الدراسة، التي نشرت في مجلة Neurology، كانت رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، إلا أن الباحثة الدكتورة روث براور أكدت أن النتائج توفر أساسا هاما لإجراء تجارب سريرية مستقبلية لدراسة تأثير هذه الأدوية على مرض ألزهايمر لدى الرجال والنساء على حد سواء.