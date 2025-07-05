انفجار غامض يهز تعز فجراً وسط تضارب الروايات وشكوك حول تجارب حوثية

السبت 05 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 123

هزّ انفجار عنيف مدينة تعز جنوب غربي اليمن، في الساعات الأولى من صباح السبت، محدثاً دوياً هائلاً ونيراناً اشتعلت في أحد المواقع، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول تصاعد ألسنة اللهب وسُمع فيه صوت انفجار قوي، من دون أن تُعرف بعد أسبابه أو طبيعة الموقع المتضرر.

وتضاربت الروايات حول الحادث، إذ تحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه البحر الأحمر لتعطيل الملاحة، لكن أحد تلك الصواريخ سقط قرب تخوم مدينة تعز. فيما ذهبت روايات أخرى إلى أن الميليشيا كانت تُجري تجارب صاروخية فسقط أحد الصواريخ داخل نطاق المدينة.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اليمنية أو من ميليشيا الحوثي بشأن الانفجار أو ملابساته، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات وشكوك السكان في المدينة التي تعيش تحت حصار وقصف متواصل منذ سنوات.