انفجار غامض يهز تعز فجراً وسط تضارب الروايات وشكوك حول تجارب حوثية صفقة أسلحة دولة عربية ترعب إسرائيل.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للعاصمة قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مباغتاً شمال غرب الضالع وتكبّد المليشيا خسائر موجعة** نيويورك: تختتم مسابقة القرآن ضمن بطولة الجاليات اليمنية الخامسة وسط أجواء إيمانية مميزة استنزاف الساحات.. ولاية الفقيه بين نيران أمريكا ومُر الاستسلام في لبنان المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن التمرد على الشرعية ويرفض قرارا بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء السلطات المحلية ويصف مجلس النواب بأنه منتهي الصلاحية ابرز مراجع الشيعة في العراق يدعو تسليم السلاح للدولة وحل المليشيات الشيعية الوليد بن طلال يكشف : أول من هنأني بفوز الهلال كان شخصية إماراتية بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية لماذا لجأت دولة قطر الى سحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس ؟
هزّ انفجار عنيف مدينة تعز جنوب غربي اليمن، في الساعات الأولى من صباح السبت، محدثاً دوياً هائلاً ونيراناً اشتعلت في أحد المواقع، بحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو المتداول تصاعد ألسنة اللهب وسُمع فيه صوت انفجار قوي، من دون أن تُعرف بعد أسبابه أو طبيعة الموقع المتضرر.
وتضاربت الروايات حول الحادث، إذ تحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه البحر الأحمر لتعطيل الملاحة، لكن أحد تلك الصواريخ سقط قرب تخوم مدينة تعز. فيما ذهبت روايات أخرى إلى أن الميليشيا كانت تُجري تجارب صاروخية فسقط أحد الصواريخ داخل نطاق المدينة.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اليمنية أو من ميليشيا الحوثي بشأن الانفجار أو ملابساته، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات وشكوك السكان في المدينة التي تعيش تحت حصار وقصف متواصل منذ سنوات.