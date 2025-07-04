نيويورك: تختتم مسابقة القرآن ضمن بطولة الجاليات اليمنية الخامسة وسط أجواء إيمانية مميزة

الجمعة 04 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / نيويورك – عيسى صيبعان آل مجفل

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اختتمت في مدينة نيويورك فعاليات مسابقة القرآن الكريم، التي نُظّمت ضمن البرنامج الثقافي لبطولة الجاليات اليمنية الخامسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط أجواء روحانية ومنافسة شريفة جمعت نخبة من حفظة كتاب الله من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في مختلف الولايات الأمريكية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تتويج المتسابق أحمد فرحات بالمركز الأول، محققًا تقييمًا عاليًا بلغ 98.875%، ونال الجائزة الكبرى البالغة خمسة آلاف دولار أمريكي، فيما حلّ عبد الرحمن محمد في المركز الثاني بنسبة 98.625%، وحصل على جائزة مالية قدرها ثلاثة آلاف دولار. أما المركز الثالث فكان من نصيب محمد فرحات بنسبة 98.500%، بجائزة قدرها ألفا دولار، وجاء حامد محمد رابعًا بنسبة 98.125%، ونال جائزة مالية بقيمة ألف دولار.

ولم يقتصر التكريم على الجوائز المالية فقط، إذ حصل الأربعة الأوائل على هدايا عطور فاخرة مقدمة من محل "ركن الفخامة"، بإدارة رجل الأعمال حمير الصايدي، في مبادرة تعبّر عن دعم حفظة كتاب الله وتشجيعهم.

بقية النتائج:

المركز الخامس: عائشة جميل بكر – 96.5%

المركز السادس مكرر: آدم علام ونور الدين حمود – 97.375%

المركز السابع: بلال محمد – 96.125%

حضور رسمي ومجتمعي بارز

شهد الحفل حضورًا رسميًا ومجتمعيًا واسعًا، تقدمهم رئيس الجمعية اليمنية الأمريكية في نيويورك السيد فتح علايه، ورئيس منظمة الأيادي النقية محمد الحجاجي، ورئيس الاتحاد الرياضي اليمني الأمريكي لكرة القدم طاهر الطاهري، ونائبه محمد قفعان، إضافة إلى إبراهيم المنتصر، وعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والدينية وأبناء الجالية اليمنية.

وأشاد الحاضرون بالمستوى الرفيع للمتسابقين، مؤكدين أن المسابقة تمثل صورة مشرّفة لتمسّك الجالية اليمنية بقيم دينها وهويتها الثقافية، رغم بعد المسافة عن الوطن.

تعزيز الهوية وروح الانتماء

وتُعد مسابقة القرآن الكريم إحدى الركائز الأساسية في برنامج بطولة الجاليات اليمنية السنوية، حيث تهدف إلى تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، وترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية بين أبناء الجالية في المهجر، إلى جانب نشر قيم التسامح والتعايش والاعتزاز بالثقافة اليمنية الأصيلة.

يُذكر أن بطولة الجاليات اليمنية الخامسة تقام بمشاركة واسعة من الفرق والفعاليات الثقافية والاجتماعية، وتُعد من أبرز التظاهرات التي توحّد أبناء الجالية في أمريكا.