المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن التمرد على الشرعية ويرفض قرارا بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء السلطات المحلية ويصف مجلس النواب بأنه منتهي الصلاحية ابرز مراجع الشيعة في العراق يدعو تسليم السلاح للدولة وحل المليشيات الشيعية الوليد بن طلال يكشف : أول من هنأني بفوز الهلال كان شخصية إماراتية بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية لماذا لجأت دولة قطر الى سحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس ؟ المبعوث الأممي يقود وساطة .. تشغيل مطار صنعاء مقابل تصدير النفط والغاز الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ويفشل هجوما غادرا شرق محافظة تعز اليمنية تعلن تدشين رحلات جديدة إلى 4 دول تمر عبر 3 مطارات في اليمن ترمب يفتتح أول سجن تحرسه التماسيح والثعابين "الموساد يخترق العمق الإيراني: تسريبات تكشف بنية نووية وصاروخية ضخمة تفوق التقديرات"
بعد 24 ساعة من صدور قرار لمجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية وتكليفها بزيارة مختلف المحافظات المحررة لمراقبة أداء السلطات المحلية اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة رفضه لأي لجان برلمانية تصل إلى محافظة شبوة.
وقال بيان صادر عن قيادة مليشيا الانتقالي بشبوة، إنها تابعت ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الأول، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية.
واعتبر البيان، قرارات رئاسة مجلس النواب، بأنها "خطوة استفزازية" ورفضها القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس وصفه البيان بأنه "منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".
وأشارت مليشيا الانتقالي، إلى أن "السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن".
وأردف البيان: "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب".
وطالب البيان، أعضاء مجلس النواب، بتسخير ما تبقى لديهم من إمكانيات وجهود لتحرير المناطق التي تحتلها جماعة الحوثي، بدلاً من التوجه نحو شبوة أو غيرها من "محافظات الجنوب المستقرة، ومحاولة التدخل في شؤونها تحت شعارات سياسية مفضوحة".
ويوم أمس الأول، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت الهيئة في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإيرادية