الوليد بن طلال يكشف : أول من هنأني بفوز الهلال كان شخصية إماراتية

الجمعة 04 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عن أن أول تهنئة بتأهل الهلال إلى ربع نهائي مونديال الأندية كانت إماراتية.

كتب الوليد بن طلال على إكس تعليقاً على ارتداء صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة قميص نادي الهلال، مبيناً أن انتصار "الأزرق" على مانشستر سيتي 4-3 في دور 16 من كأس العالم للأندية شهد استقباله تهنئة إماراتية فورية.

وذكر: حضور ممثل الوطن

الهلال السعودي.. البطل

عند أخي ولي العهد

دمت أخي الشيخ طحنون

مانشستر سيتي.. الهلال

بصراحة أول من قام بتهنئتي بفوز الهلال هو أخي وصديقي خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي