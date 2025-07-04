لماذا لجأت دولة قطر الى سحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس ؟

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أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن كبار قادة "حماس" المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة طلب منهم تسليم أسلحتهم الشخصية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وذكر أنه من بين القادة الذين طلب منهم تسليم أسلحتهم، خليل الحية، رئيس فريق التفاوض في الحركة، وزاهر جبارين، المسؤول المالي وصاحب الملف المتعلق بالضفة الغربية، إلى جانب محمد إسماعيل درويش، المعروف بـ"أبو عمر حسن"، الذي يترأس مجلس الشورى في الحركة ويقود الوفود السياسية إلى دول مثل تركيا وإيران