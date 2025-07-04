المبعوث الأممي يقود وساطة .. تشغيل مطار صنعاء مقابل تصدير النفط والغاز الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ويفشل هجوما غادرا شرق محافظة تعز اليمنية تعلن تدشين رحلات جديدة إلى 4 دول تمر عبر 3 مطارات في اليمن ترمب يفتتح أول سجن تحرسه التماسيح والثعابين "الموساد يخترق العمق الإيراني: تسريبات تكشف بنية نووية وصاروخية ضخمة تفوق التقديرات" الخوي تشتعل من جديد... الجيش السوداني يقترب من استعادتها والدعم السريع تتكبد خسائر فادحة صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد زيلينسكي يكشف عن توقيع اتفاق لإنتاج مئات آلاف المسيرات مع شركة أميركية السعودية تدشن منظومة ثاد الأمريكية للدفاع الجوي الصاروخي على يد كوادر سعوديه تعرف على مواعيد بدايات فصول السنة الأربعة ... باليوم والتاريخ
نجحت قوات الجيش، في إفشال هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني،على مواقعها في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث تركزت المواجهات في منطقتي عقبة منيف وحي الزهراء شرق المدينة.
وأوضحت مصادر عسكرية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب الهجوم، استخدمت فيها المليشيات الحوثية مختلف أنواع الأسلحة، وامتدت إلى عدة مواقع محيطة بالمنفذ.. مؤكدة أن أبطال الجيش كبدوا المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
واستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، محطة وقود في منطقة حوض الأشرف شرق المدينة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انفجار خزانات الوقود واندلاع حريق هائل امتد إلى المنازل المجاورة، كما أسفر القصف الحوثي عن استشهاد مواطن وإصابة 22 آخرين، بينهم طفل وامرأة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني وقوات الأمن من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف.
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية على الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بالمنفذ الشرقي، في محاولة لإعادة فرض الحصار على مدينة تعز، في تحدٍ سافر للجهود الإنسانية والدعوات الدولية المطالبة بفتح الطرقات وتخفيف معاناة المواطنين.