الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ويفشل هجوما غادرا شرق محافظة تعز

الجمعة 04 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نجحت قوات الجيش، في إفشال هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني،على مواقعها في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث تركزت المواجهات في منطقتي عقبة منيف وحي الزهراء شرق المدينة.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب الهجوم، استخدمت فيها المليشيات الحوثية مختلف أنواع الأسلحة، وامتدت إلى عدة مواقع محيطة بالمنفذ.. مؤكدة أن أبطال الجيش كبدوا المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

واستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، محطة وقود في منطقة حوض الأشرف شرق المدينة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انفجار خزانات الوقود واندلاع حريق هائل امتد إلى المنازل المجاورة، كما أسفر القصف الحوثي عن استشهاد مواطن وإصابة 22 آخرين، بينهم طفل وامرأة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني وقوات الأمن من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية على الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بالمنفذ الشرقي، في محاولة لإعادة فرض الحصار على مدينة تعز، في تحدٍ سافر للجهود الإنسانية والدعوات الدولية المطالبة بفتح الطرقات وتخفيف معاناة المواطنين.