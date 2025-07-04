اليمنية تعلن تدشين رحلات جديدة إلى 4 دول تمر عبر 3 مطارات في اليمن

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستدشن، الأربعاء القادم، رحلة ثالثة من مطار عدن الدولي إلى مطار دبي عبر مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ليصبح عدد الرحلات على هذا الخط ثلاث رحلات أسبوعية تُسيَّر أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.
وأوضح نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية، محسن حيدرة، في تصريح صحفي، أن هذا التوسّع يأتي ضمن خطة الشركة لتوسيع شبكة وجهاتها الجوية وتلبية الطلب المتزايد على السفر..لافتًا إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تدشين رحلات جديدة من مطار عدن إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومدينة الدمام السعودية، بالإضافة إلى رحلات من عدن إلى مدينة صلالة العُمانية مرورًا بمطار الغيضة في محافظة المهرة.
واشار نائب المدير العام للشؤون التجارية، الى أن الخطوط الجوية اليمنية ماضية في تنفيذ خطتها التشغيلية للنصف الثاني من العام الجاري، بما يُسهم في تعزيز خدمات النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.