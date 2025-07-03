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السعودية تدشن منظومة ثاد الأمريكية للدفاع الجوي الصاروخي على يد كوادر سعوديه

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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دشنت السعودية أول سرية من منظومة "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي الصاروخي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

 

وذكرت الوكالة السعودية مساء الأربعاء، أن التدشين جاء بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل المنظومة، وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل البلاد.

 

وحدث التدشين خلال حفل في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو.

 

وسلّم العمرو، خلال الحفل، علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي السعودية.

 

ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع "ثاد" الدفاعي، الهادف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، وفق الوكالة.

 

وفي وقت سابق، خرّجت قوات الدفاع الجوي السريتين الأولى والثانية من نظام "ثاد"، بعد إتمام منسوبيها دورات التدريب الفردي المتخصص في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس الأمريكية.

 

و"ثاد" منظومة دفاع جوي يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية والمتوسطة في ارتفاعات قصوى، ويعود تصميمها إلى عام 1990، بالتعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وشركة "لوكهيد مارتن

 
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