تعرف على مواعيد بدايات فصول السنة الأربعة ... باليوم والتاريخ

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بداية يجب ان يعرف القارئ ان تواريخ الفصول ليست موحدة في عموم المناطق بل يختلف في بعض الدول خاصة الدول الواقعة شمال الكرة الأرضية وجنوبها.

واليكم مواعيد فصول السنة في منطقتنا العربية ..

فصل الربيع

بدأ فصل الربيع الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدى 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف السبت 21 يونيو ويستمر 93 يوما و15 ساعة و37 دقيقة.

فصل الخريف

يبدأ فصل الخريف الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الشتاء

يبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

يذكر أنه بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 20 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

وفى هذا اليوم تساوى طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبى.

وفى يوم الاعتدال الربيعى، تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية (الشمالى والجنوبى) والذي ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.