فلكي يمني: ''الأحد المقبل بداية فصل الخريف في اليمن وتوقعات بهطول أمطار غزيرة'' أول تصريح للمغربي حمدالله بعد انضمامه للهلال السعودي المباريات المنقولة مجاناً في ربع نهائي كأس العالم للأندية الحكومة اليمنية غاضبة من المبعوث الأممي بعد مغادرته عدن وتشير إلى ''ثغرة خطيرة'' وفاة لاعب كرة قدم يصدم الوسط الرياضي ونجوم العالم يرسلون التعازي ترتيبات لمهرجان اعتزال يليق بأسطورة الكرة اليمنية فكري الحبيشي السمن والعسل والكعك والسجائر.. قرار بمنع حمل هذه الأغراض في أمتعة المسافرين الى السعودية عبر منفذ الوديعة حصيلة جديدة بضحايا قصف الحوثيين محطة وقود في تعز والحرائق انتشرت إلى أماكن أخرى وخلفت أضراراً كبيرة أقوى رد من كاتب فلسطيني معروف على حشر الحوثيين قضية فلسطين في جريمة تصفية الشيخ حنتوس.. ''ابتذال وإساءة لقضيتنا'' دفن سري لجثمان الشيخ حنتوس ومحافظ ريمة الحوثي يضغط على المشائخ لإجبارهم على تأييد جريمة التصفية
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن يوم الأحد المقبل، 6 يوليو 2025، سيكون أول أيام فصل الخريف في اليمن، وقال أن هذا الفصل يتميز عادة بهطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضح الجوبي أن دخول فصل الخريف في اليمن يتزامن هذا العام مع استمرار موجات الحر الشديدة في مختلف دول العالم، حيث لا يزال فصل الصيف في بدايته في تلك البلدان.