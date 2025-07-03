فلكي يمني: ''الأحد المقبل بداية فصل الخريف في اليمن وتوقعات بهطول أمطار غزيرة''

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن يوم الأحد المقبل، 6 يوليو 2025، سيكون أول أيام فصل الخريف في اليمن، وقال أن هذا الفصل يتميز عادة بهطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح الجوبي أن دخول فصل الخريف في اليمن يتزامن هذا العام مع استمرار موجات الحر الشديدة في مختلف دول العالم، حيث لا يزال فصل الصيف في بدايته في تلك البلدان.