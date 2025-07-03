أول تصريح للمغربي حمدالله بعد انضمامه للهلال السعودي

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعرب النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي، مؤكدا تطلعه لتقديم إضافة قوية للفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وفي أول تصريح له عقب ارتداء القميص الأزرق، قال حمدالله في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "إكس":"أنا سعيد جدا بانضمامي لفريق الهلال، الفريق الكبير الذي مثل المملكة أحسن تمثيل".

وأضاف: "بإذن الله أستطيع جاهدا تقديم إضافة تليق بالهلال.. لنذهب بعيدا في هذه البطولة".

وكان نادي الهلال أعلن تعاقده مع حمدالله بنظام الإعارة، بهدف تعزيز الخط الهجومي للفريق خلال مشواره في مونديال الأندية، وذلك عقب الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ16.

وانضم المهاجم المغربي إلى التدريبات الجماعية للفريق أمس الأربعاء، فور وصوله إلى مدينة أورلاندو قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويبحث فريق الهلال السعودي عن بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي عندما يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي، غدا "الجمعة"، في أولى مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وكان الهلال نجح في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد المرشحين للفوز بالبطولة وبطل الدوري الإنجليزي أربع مرات في آخر خمسة مواسم، بعدما تغلب عليه بنتيجة (4 - 3) في دور الستة عشر.

وفي حال فاز الهلال على فلومينينسي، سيكون أول فريق عربي وآسيوي يصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة بنظامها الجديد المكون من 32 فريقا، كما أنها المرة الثانية التي يصل فيها إلى ذلك الدور، بعدما سبق له الوصول للمربع الذهبي في نسخة عام 2021 بالنظام القديم بمشاركة ستة أندية، ليخسر أمام تشيلسي الإنجليزي قبل أن يحصل على المركز الرابع في البطولة وهو أكبر إنجاز للهلال.

وسيتأهل الفائز من مواجهة فلومينيسي والهلال لمواجهة الفائز من لقاء بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي.