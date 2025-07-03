المباريات المنقولة مجاناً في ربع نهائي كأس العالم للأندية

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 194

مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المنقولة مجانًا على قنوات MBC و 2 MBC MASR

يوم الجمعة: 4 يوليو الساعة 10 مساء

‏الهلال السعودي VS فلومينينسي البرازيلي

‏

يوم السبت: 5 يوليو الساعة 7 مساء

‏باريس سان جيرمان VS بايرن ميونيخ