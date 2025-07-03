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المباريات المنقولة مجاناً في ربع نهائي كأس العالم للأندية

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المنقولة مجانًا على قنوات MBC و 2 MBC MASR

 

يوم الجمعة: 4 يوليو الساعة 10 مساء 

‏الهلال السعودي VS فلومينينسي البرازيلي 

يوم السبت: 5 يوليو الساعة 7 مساء 

‏باريس سان جيرمان VS بايرن ميونيخ

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