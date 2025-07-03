المباريات المنقولة مجاناً في ربع نهائي كأس العالم للأندية

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مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المنقولة مجانًا على قنوات MBC و 2 MBC MASR
يوم الجمعة: 4 يوليو الساعة 10 مساء
الهلال السعودي VS فلومينينسي البرازيلي
يوم السبت: 5 يوليو الساعة 7 مساء
باريس سان جيرمان VS بايرن ميونيخ