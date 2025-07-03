وفاة لاعب كرة قدم يصدم الوسط الرياضي ونجوم العالم يرسلون التعازي

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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توفي اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، صباح الخميس، في حادث مروري مأساوي وقع بالقرب من مدينة زامورا شمال غربي إسبانيا، وذلك برفقة شقيقه أندريه سيلفا. وقد خلّف هذا الحادث صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية على المستويين المحلي والدولي، وأعقبته سلسلة من بيانات النعي من الأندية والاتحادات الرياضية واللاعبين والمدربين.

نادي ليفربول قال في بيان رسمي: «يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لديوغو جوتا. أُبلغ النادي بأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قد توفي بعد حادث مروري في إسبانيا مع شقيقه أندريه. لن يصدر النادي أي تعليقات أخرى في هذا الوقت، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوغو وأندريه والأصدقاء والزملاء في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها. وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم».

رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أعرب عن تعازيه قائلاً: «نبأ وفاة ديوغو جوتا، الرياضي الذي شرف البرتغال كثيراً، وشقيقه، كان مفاجئاً ومأساوياً. أتقدم بأحر التعازي لأسرتهما. إنه يوم حزين لكرة القدم وللرياضات الوطنية والدولية».

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قال في بيان: «يشعر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمجتمع الكروي البرتغالي بأكمله بالحزن الشديد لوفاة ديوغو جوتا وأندريه سيلفا في إسبانيا هذا الصباح. لم يكن ديوغو جوتا لاعباً رائعاً فحسب، إذ شارك فيما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، بل كان أيضاً شخصاً استثنائياً يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه. كانت بهجته معدية، وكان مرجعاً لمجتمعه. فقدنا بطلين. وفاتهما خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما كل يوم».

فيما كتب نجم نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على حساباته الرسمية: «هذا أمر لا يُصدَّق. كنا معاً للتو في المنتخب الوطني، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، زوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لكم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائماً. ارقدا بسلام ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعاً».

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عبّر عن مواساته في بيان رسمي قال فيه: «بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبية، نشعر بالحزن العميق لمعرفة نبأ الوفاة المأساوية لديوغو جوتا، اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا. إن أفكارنا مع عائلاتهما وأصدقائهما وزملائهما، وكل من تأثر بهذه الخسارة المؤلمة».

لاعب نادي الهلال السعودي والمنتخب البرتغالي روبن نيفيز كتب عبر حسابه الرسمي: «يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقاً إلا عندما ننساهم. لن أنساك أبداً».

المدافع السابق لنادي ليفربول جيمي كاراغر قال: «أخبار مفجعة عن ديوغو جوتا وشقيقه أندريه هذا الصباح. تعازينا الحارة لجميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما، وخاصة زوجته روت وأطفالهما الثلاثة الرائعين».

نادي بورتو، الذي تدرج فيه ديوغو جوتا ضمن فئاته السنية، أصدر بياناً جاء فيه: «نادي بورتو في حالة حداد. ببالغ الحزن والأسى، نرسل تعازينا القلبية إلى عائلة وأصدقاء ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان أيضاً لاعباً في صفوف الشبان في النادي. ارقدا في سلام».

نادي سبورتينغ لشبونة أعرب عن مواساته في بيان رسمي قال فيه: «يعرب سبورتينغ لشبونة عن حزنه العميق لوفاة اللاعب الدولي البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. نتقدم بأحر التعازي لجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب الجلل».

الاتحاد الألماني لكرة القدم كتب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): «نشعر بحزن عميق لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. قلوبنا مع عائلته ومحبيه، ومع نادي ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم».

وتُعد وفاة ديوغو جوتا خسارة فادحة لكرة القدم البرتغالية والأوروبية، إذ كان من أبرز المهاجمين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وحقق مسيرة احترافية مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك مع المنتخب البرتغالي في العديد من البطولات القارية والدولية."