السمن والعسل والكعك والسجائر.. قرار بمنع حمل هذه الأغراض في أمتعة المسافرين الى السعودية عبر منفذ الوديعة

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أقرت السلطات المعنية في اليمن والسعودية منع المسافرين عبر منفذ الوديعة البري، من حمل المواد الغذائية والعسل والسجائر، في أمتعتهم.

وقالت هيئة شؤون النقل البري في مذكرة - اطلع عليها مأرب برس- موجه الى شركات النقل يوم 2 يوليو الجاري، ان قرار منع حمل هذه الأشياء في أمتعت وعفش المسافرين، يأتي نظرا لازدحام المسافرين والتكدس في المنفذ الحدودي مع السعودية، والعمل على تخفيف اجراءات التفتيش، لتحقيق انسيابية الحركة.

إلى ذلك قالت تقارير اعلامية إن السلطات السعودية شددت إجراءات التفتيش، في منفذ الوديعة، وفرضت قيودًا صارمة تمنع دخول المواد الغذائية بكافة أشكالها، بما في ذلك العسل، السمن، الكعك.

واشارت إن جميع هذه المواد تُتلف مباشرة باستخدام آلات فرم مخصصة، قبل التخلص منها في حاويات قمامة كبيرة.