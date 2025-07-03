السمن والعسل والكعك والسجائر.. قرار بمنع حمل هذه الأغراض في أمتعة المسافرين الى السعودية عبر منفذ الوديعة حصيلة جديدة بضحايا قصف الحوثيين محطة وقود في تعز والحرائق انتشرت إلى أماكن أخرى وخلفت أضراراً كبيرة أقوى رد من كاتب فلسطيني معروف على حشر الحوثيين قضية فلسطين في جريمة تصفية الشيخ حنتوس.. ''ابتذال وإساءة لقضيتنا'' دفن سري لجثمان الشيخ حنتوس ومحافظ ريمة الحوثي يضغط على المشائخ لإجبارهم على تأييد جريمة التصفية أحمد حسن البكر.. من عسكري مفصول إلى رئيس للعراق المبعوث الأممي يختتم زيارته لعدن بدعوة جريئة: مجزرة في غزة: 23 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين ومنتظري مساعدات هجوم حوثي بطائرة مسيّرة يشعل تعز: انفجار بمحطة وقود يسفر عن 14 جريحًا وحريق يلتهم منازل الحوثيون يشنّون حرب إبادة مذهبية جديدة ضد السلفيين: اغتيالات، قصف منازل، واقتحام مساجد غارات مدمّرة تُفشل حصار الدعم السريع للفاشر.. وتحذيرات من سقوط آخر معاقل الدولة
أقرت السلطات المعنية في اليمن والسعودية منع المسافرين عبر منفذ الوديعة البري، من حمل المواد الغذائية والعسل والسجائر، في أمتعتهم.
وقالت هيئة شؤون النقل البري في مذكرة - اطلع عليها مأرب برس- موجه الى شركات النقل يوم 2 يوليو الجاري، ان قرار منع حمل هذه الأشياء في أمتعت وعفش المسافرين، يأتي نظرا لازدحام المسافرين والتكدس في المنفذ الحدودي مع السعودية، والعمل على تخفيف اجراءات التفتيش، لتحقيق انسيابية الحركة.
إلى ذلك قالت تقارير اعلامية إن السلطات السعودية شددت إجراءات التفتيش، في منفذ الوديعة، وفرضت قيودًا صارمة تمنع دخول المواد الغذائية بكافة أشكالها، بما في ذلك العسل، السمن، الكعك.
واشارت إن جميع هذه المواد تُتلف مباشرة باستخدام آلات فرم مخصصة، قبل التخلص منها في حاويات قمامة كبيرة.