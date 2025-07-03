أقوى رد من كاتب فلسطيني معروف على حشر الحوثيين قضية فلسطين في جريمة تصفية الشيخ حنتوس.. ''ابتذال وإساءة لقضيتنا'' دفن سري لجثمان الشيخ حنتوس ومحافظ ريمة الحوثي يضغط على المشائخ لإجبارهم على تأييد جريمة التصفية أحمد حسن البكر.. من عسكري مفصول إلى رئيس للعراق المبعوث الأممي يختتم زيارته لعدن بدعوة جريئة: مجزرة في غزة: 23 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين ومنتظري مساعدات هجوم حوثي بطائرة مسيّرة يشعل تعز: انفجار بمحطة وقود يسفر عن 14 جريحًا وحريق يلتهم منازل الحوثيون يشنّون حرب إبادة مذهبية جديدة ضد السلفيين: اغتيالات، قصف منازل، واقتحام مساجد غارات مدمّرة تُفشل حصار الدعم السريع للفاشر.. وتحذيرات من سقوط آخر معاقل الدولة إيفرتون يحسم مستقبل برانثويت بتمديد عقده حتى 2030 ألكاراز ينهي رحلة تارفيت ويصل إلى الدور الثالث في ويمبلدون
أجبرت ميليشيا الحوثي أسرة الشيخ الشهيد صالح أحمد حنتوس على دفنه سراً ليلة أمس، وسط حراسة مشددة ومنع تام للتصوير أو حضور الأهالي.
في سياق متصل بالقضية قال شيخ قبلي في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، ان مليشيا الحوثي تمارس ضغوطا على مشايخ وأعيان المنطقة لإجبارهم على تأييد جريمة تصفية الشيخ صالح حنتوس، الذي استُشهد عقب اقتحام منزله وقصفه فجر الثلاثاء، ما أدى أيضًا إلى إصابة زوجته بجروح خطيرة.
وأكد -وفق يمن شباب-أن الجماعة تمارس تهديدات مباشرة لفرض روايتها بالقوة، مشيرًا إلى اتصال تلقاه من فارس الحباري، المعين من الحوثيين محافظًا لريمة، لحضور اجتماع قبلي يهدف لإصدار بيان تأييد للجريمة.