دفن سري لجثمان الشيخ حنتوس ومحافظ ريمة الحوثي يضغط على المشائخ لإجبارهم على تأييد جريمة التصفية

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أجبرت ميليشيا الحوثي أسرة الشيخ الشهيد صالح أحمد حنتوس على دفنه سراً ليلة أمس، وسط حراسة مشددة ومنع تام للتصوير أو حضور الأهالي.

في سياق متصل بالقضية قال شيخ قبلي في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، ان مليشيا الحوثي تمارس ضغوطا على مشايخ وأعيان المنطقة لإجبارهم على تأييد جريمة تصفية الشيخ صالح حنتوس، الذي استُشهد عقب اقتحام منزله وقصفه فجر الثلاثاء، ما أدى أيضًا إلى إصابة زوجته بجروح خطيرة.

وأكد -وفق يمن شباب-أن الجماعة تمارس تهديدات مباشرة لفرض روايتها بالقوة، مشيرًا إلى اتصال تلقاه من فارس الحباري، المعين من الحوثيين محافظًا لريمة، لحضور اجتماع قبلي يهدف لإصدار بيان تأييد للجريمة.