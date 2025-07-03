المبعوث الأممي يختتم زيارته لعدن بدعوة جريئة:

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة مهمة إلى العاصمة المؤقتة عدن، أجرى خلالها سلسلة لقاءات حاسمة مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم بن بريك، وممثلين عن المجتمع المدني، وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية.

ركزت اللقاءات على استعراض مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، حيث شدّد غروندبرغ على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم، وبدعم إقليمي فاعل. كما دعا إلى تسريع الخطوات نحو استئناف تصدير النفط والغاز كضرورة ملحّة لكبح التدهور الاقتصادي.

ورحّب المبعوث الأممي بفتح طريق الضالع، مؤكداً أن فتح مزيد من الطرق يُعد خطوة مفصلية لإنعاش الحركة التجارية وتخفيف معاناة المواطنين.

كما أشاد بخطوات التهدئة الميدانية، مطالباً بضرورة التخلي عن عقلية الحرب والتحلي بإرادة سياسية جادّة للوصول إلى تسوية عادلة.

وفي خطوة لافتة، شجّع غروندبرغ الحكومة اليمنية على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل تمهيداً لمفاوضات السلام المرتقبة، محذراً من استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم"، ومشدداً على الحاجة إلى قيادة مسؤولة والتزام فعلي بالسلام.

كما لم يغفل قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية من قبل جماعة أنصار الله، معتبراً أنها تُقوض الثقة وتشكل عائقاً خطيراً أمام جهود إحلال السلام، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل ضغوطها الدبلوماسية للإفراج عنهم.

واختتم غروندبرغ زيارته بلقاءات مع نشطاء المجتمع المدني وممثلات عن الحركات النسائية، حيث أكد أهمية إشراك كافة الأصوات اليمنية في صياغة مستقبل البلاد، وضمان عدم تغييبهم عن مسار السلام الشامل والمستدام.