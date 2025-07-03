المبعوث الأممي يختتم زيارته لعدن بدعوة جريئة: مجزرة في غزة: 23 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين ومنتظري مساعدات هجوم حوثي بطائرة مسيّرة يشعل تعز: انفجار بمحطة وقود يسفر عن 14 جريحًا وحريق يلتهم منازل الحوثيون يشنّون حرب إبادة مذهبية جديدة ضد السلفيين: اغتيالات، قصف منازل، واقتحام مساجد غارات مدمّرة تُفشل حصار الدعم السريع للفاشر.. وتحذيرات من سقوط آخر معاقل الدولة إيفرتون يحسم مستقبل برانثويت بتمديد عقده حتى 2030 ألكاراز ينهي رحلة تارفيت ويصل إلى الدور الثالث في ويمبلدون إيران وبشكل مفاجئ تقوم.بإغلاق المجال الجوي في غرب البلاد ووسطها أمام الرحلات الدولية ترامب: إسرائيل قبلت وقف إطلاق النار 60 يوما بغزة مجلس النواب يبدأ التحرك ميدانيا...ويشكل لجان من أعضائه لفحص التصرفات المالية والإدارية في محافظات الشرعية.. عاجل
قُتل 23 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، فجر الخميس، في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين نازحين وأشخاصًا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية غرب غزة وجنوبها.
ووفق مصادر محلية، شنت طائرات الاحتلال غارة على مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير آخر تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.
وفي حادثة مأساوية أخرى، فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء انتظارهم استلام مساعدات قرب دوار النابلسي غرب المدينة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.
وفي جنوب القطاع، قُتل 3 مدنيين بينهم امرأة في قصف استهدف خيام نازحين قرب مخيم البركة بمنطقة المواصي في خان يونس، نُقلوا إلى مستشفى ناصر، بينما سقط شهيد وأصيب 3 آخرون شمالًا قرب رعاية جباليا، وفق ما أوردته وكالة "وفا".
الهجمات جاءت وسط تحذيرات دولية متزايدة من خطورة استهداف المدنيين والمرافق الإنسانية في القطاع.