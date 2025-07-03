مجزرة في غزة: 23 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين ومنتظري مساعدات

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 127

قُتل 23 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، فجر الخميس، في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين نازحين وأشخاصًا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية غرب غزة وجنوبها.

ووفق مصادر محلية، شنت طائرات الاحتلال غارة على مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير آخر تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وفي حادثة مأساوية أخرى، فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء انتظارهم استلام مساعدات قرب دوار النابلسي غرب المدينة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وفي جنوب القطاع، قُتل 3 مدنيين بينهم امرأة في قصف استهدف خيام نازحين قرب مخيم البركة بمنطقة المواصي في خان يونس، نُقلوا إلى مستشفى ناصر، بينما سقط شهيد وأصيب 3 آخرون شمالًا قرب رعاية جباليا، وفق ما أوردته وكالة "وفا".

الهجمات جاءت وسط تحذيرات دولية متزايدة من خطورة استهداف المدنيين والمرافق الإنسانية في القطاع.