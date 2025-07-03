هجوم حوثي بطائرة مسيّرة يشعل تعز: انفجار بمحطة وقود يسفر عن 14 جريحًا وحريق يلتهم منازل الحوثيون يشنّون حرب إبادة مذهبية جديدة ضد السلفيين: اغتيالات، قصف منازل، واقتحام مساجد غارات مدمّرة تُفشل حصار الدعم السريع للفاشر.. وتحذيرات من سقوط آخر معاقل الدولة إيفرتون يحسم مستقبل برانثويت بتمديد عقده حتى 2030 ألكاراز ينهي رحلة تارفيت ويصل إلى الدور الثالث في ويمبلدون إيران وبشكل مفاجئ تقوم.بإغلاق المجال الجوي في غرب البلاد ووسطها أمام الرحلات الدولية ترامب: إسرائيل قبلت وقف إطلاق النار 60 يوما بغزة مجلس النواب يبدأ التحرك ميدانيا...ويشكل لجان من أعضائه لفحص التصرفات المالية والإدارية في محافظات الشرعية.. عاجل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تحبط مخططاً تخريبياً لعناصر خلية حوثية.. عاجل توكل كرمان: ميليشيا الحوثي تثبت تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأموالهم وأمنهم وأمانهم
أسفر هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى جماعة الحوثي عن انفجار مروّع داخل محطة وقود وسط مدينة تعز، مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا على الأقل، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
وذكرت مصادر محلية أن الطائرة المسيّرة استهدفت محطة "القدسي" الواقعة في منطقة الحوض، شرقي المدينة، متسببة في اندلاع حريق ضخم امتد إلى محطة وقود مجاورة تُعرف بـ"عساج"، إضافة إلى عدة منازل سكنية في محيط الموقع.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الصبري، مدير مكتب الصحة والقائم بأعمال مدير هيئة مستشفى الثورة في تعز، أن المستشفى استقبل حتى اللحظة 14 مصابًا، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع العدد نظرًا لطبيعة الانفجار وموقعه المكتظ بالسكان.