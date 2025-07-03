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هجوم حوثي بطائرة مسيّرة يشعل تعز: انفجار بمحطة وقود يسفر عن 14 جريحًا وحريق يلتهم منازل

الخميس 03 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص
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أسفر هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى جماعة الحوثي عن انفجار مروّع داخل محطة وقود وسط مدينة تعز، مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا على الأقل، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرة المسيّرة استهدفت محطة "القدسي" الواقعة في منطقة الحوض، شرقي المدينة، متسببة في اندلاع حريق ضخم امتد إلى محطة وقود مجاورة تُعرف بـ"عساج"، إضافة إلى عدة منازل سكنية في محيط الموقع.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الصبري، مدير مكتب الصحة والقائم بأعمال مدير هيئة مستشفى الثورة في تعز، أن المستشفى استقبل حتى اللحظة 14 مصابًا، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع العدد نظرًا لطبيعة الانفجار وموقعه المكتظ بالسكان.

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