إيفرتون يحسم مستقبل برانثويت بتمديد عقده حتى 2030

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن المدافع جاراد برانثويت وقع عقدا جديدا طويل الأمد سيبقيه في صفوف الفريق حتى 2030 وذلك بعد تقارير عن رغبة عدة أندية إنجليزية كبرى في الحصول على خدماته.

وشكل برانثويت شراكة قوية مع جيمس تاركوفسكي في قلب دفاع إيفرتون إذ شارك في 86 مباراة في جميع المسابقات مع النادي منذ انتقاله عام 2020 من كارلايل يونايتد الذي يلعب في الدرجة الخامسة.

وربطت تكهنات الدولي الإنجليزي (23 عاما)، الذي شارك في مباراة واحدة مع منتخب بلاده، باحتمال الانتقال لأندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير. وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في عام