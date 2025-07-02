إيفرتون يحسم مستقبل برانثويت بتمديد عقده حتى 2030 ألكاراز ينهي رحلة تارفيت ويصل إلى الدور الثالث في ويمبلدون إيران وبشكل مفاجئ تقوم.بإغلاق المجال الجوي في غرب البلاد ووسطها أمام الرحلات الدولية ترامب: إسرائيل قبلت وقف إطلاق النار 60 يوما بغزة مجلس النواب يبدأ التحرك ميدانيا...ويشكل لجان من أعضائه لفحص التصرفات المالية والإدارية في محافظات الشرعية.. عاجل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تحبط مخططاً تخريبياً لعناصر خلية حوثية.. عاجل توكل كرمان: ميليشيا الحوثي تثبت تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأموالهم وأمنهم وأمانهم توقيت مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية وزارة الأوقاف تنعى الشيخ صالح حنتوس وتؤكد أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم وتحملهم كامل المسؤولية الجنائية تفاصيل أول اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب في عدن
قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن المدافع جاراد برانثويت وقع عقدا جديدا طويل الأمد سيبقيه في صفوف الفريق حتى 2030 وذلك بعد تقارير عن رغبة عدة أندية إنجليزية كبرى في الحصول على خدماته.
وشكل برانثويت شراكة قوية مع جيمس تاركوفسكي في قلب دفاع إيفرتون إذ شارك في 86 مباراة في جميع المسابقات مع النادي منذ انتقاله عام 2020 من كارلايل يونايتد الذي يلعب في الدرجة الخامسة.
وربطت تكهنات الدولي الإنجليزي (23 عاما)، الذي شارك في مباراة واحدة مع منتخب بلاده، باحتمال الانتقال لأندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير. وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في عام