إيران وبشكل مفاجئ تقوم.بإغلاق المجال الجوي في غرب البلاد ووسطها أمام الرحلات الدولية

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ذكرت شبكة “إس إن إن” الإيرانية نقلا عن متحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية، اليوم الأربعاء، أن المجال الجوي في غرب إيران ووسطها مغلق أمام الرحلات الدولية العابرة لأسباب أمنية، في حين أن المجال الجوي في الشرق مفتوح أمام الرحلات.

وقالت الشبكة إنه تم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية من البلاد حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي غدا الخميس، وفقًا لـ “رويترز”.

إيران تُبقي مجالها الجوي مغلقًا حتى ظهر الجمعة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ريان إير للطيران أنها ألغت أكثر من 800 رحلة الشهر الماضي، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، حيث كانت شركة الطيران منخفض التكاليف كانت من بين الشركات التي ألغت وغيرت مسار رحلاتها وسط الصراع بين إسرائيل وإيران بالإضافة إلى الهجمات المستمرة في غزة.

وفي 28 يونيو الماضي، قالت وكالة نور نيوز الإيرانية، إن إيران أعادت فتح مجالها الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الجوية الدولية العابرة.

ولا تزال العديد من خدمات الطيران معلقة في الشرق الأوسط نتيجة لحرب جوية دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية دخل حيز التنفيذ. ويلقي إغلاق المجال الجوي والمخاوف الأمنية بظلاله على حركة الطيران في المنطقة حتى الآن