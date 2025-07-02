ترامب: إسرائيل قبلت وقف إطلاق النار 60 يوما بغزة

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل قبلت "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" مساء الثلاثاء، أن ممثليه عقدوا اجتماعاً "مطولاً ومثمراً" مع مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف: "إسرائيل قبلت الشروط اللازمة لاستكمال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

وأشار ترامب إلى أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في محادثات وقف إطلاق النار، ستطرحان على حركة حماس "المقترح النهائي".

وأردف محذرا: "آمل أن تقبل حماس بهذا الاتفاق لمصلحة الشرق الأوسط، (وإلا فإن) فالوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 191 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومرارا أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب