مجلس النواب يبدأ التحرك ميدانيا...ويشكل لجان من أعضائه لفحص التصرفات المالية والإدارية في محافظات الشرعية.. عاجل

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس

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أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.

وتأتي هذه القرارات بعد يوم من لقاء رئيس البرلمان سلطان البركاني برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في عدن.

نص القرارات كما نشرتها وكالة سبأ الرسمية:

قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (3) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول للمحافظات

(شبوة – مأرب – ابين )

بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى محافظتي (شبوة – مأرب - أبين) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.

(قـــــــــرر)

مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:

1) عبدالله المقطري

2) عبدالرحمن العشبي

3) صالح سالم العامري

4) حسين السوادي

5) عبدالكريم شيبان

6) إبراهيم شعيب الفاشق

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،

صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م

قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول لمحافظتي (حضرموت – المهرة )

بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني إلى محافظتي (حضرموت - المهرة) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.

(قـــــــــرر)

مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:

1) أنصاف علي مايو

2) علي مسعد اللهبي

3) إبراهيم احمد المزلم

4) علي محمد المعمري

5) سالم منصور حيدرة

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،

صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م.

قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (5) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول للمحافظات

( عدن – تعز – لحج - الضالع)

بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات (عدن – تعز – لحج - الضالع ) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.

(قـــــــــرر)

مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:

1) زكريا سعيد الزكري

2) د/ محمد صالح القباطي

3) قاسم الكسادي

4) علي حسين عشال

5) فؤاد عبيد واكد

6) محمد مقبل الحميري

7) سهيل محمد عبدالرزاق

8 عبدالله الخلاقي

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،

صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م..