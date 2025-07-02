الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تحبط مخططاً تخريبياً لعناصر خلية حوثية.. عاجل

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أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مخططاً تخريبياً لعناصر خلية مرتبطة بمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، أثناء تخطيطها لتنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.
وأوضح مصدر أمني في شرطة محافظة مأرب في تصريح لوكالة سبأ أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر الخلية وهم في حالة تلبّس وبحوزتهم أدلة تثبت صلتهم المباشرة بقيادات المليشيات الحوثية في صنعاء، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات تلك العناصر المشتبه.
وأكد المصدر، أن الخلية المضبوطة تنتمي إلى شبكة سرية تعمل لصالح مليشيات الحوثي الارهابية، وكانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المدنيين والنازحين ضمن مخطط يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المحافظة.
وشدّد المصدر، على أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع عناصر المليشيات الحوثية وخلاياها النائمة، وتحبط مخططاتها الإرهابية بشكل استباقي، وستضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، وستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة السكينة العامة للمجتمع.
وأشاد المصدر بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار..داعياً إلى مواصلة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو عناصر مشبوهة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.