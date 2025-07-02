توكل كرمان: ميليشيا الحوثي تثبت تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأموالهم وأمنهم وأمانهم

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعتبرت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن قتل جماعة الحوثي للشيخ الداعية "صالح حنتوس" أحد أبرز معلمي القرآن الكريم باليمن، يعد عملا إرهابيا مدانا، يؤكد تفوق الحوثيين في الجريمة واستباحة دماء اليمنيين.

وقالت كرمان في منشور لها على منصة إكس: "كل يوم تثبت ميليشيا الحوثي تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأموالهم وأمنهم وأمانهم".

وأوضحت أن "محاصرة وقصف منزل الشيخ صالح حنتوس أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة وقتله خارج القانون، يؤكد ما هو مؤكد أن اليمن تواجه جماعة متفلته من أي أخلاق أو شعور بالمسؤولية الوطنية".

وأضافت: "إن خوض الحروب ضد المواطنين المسالمين هو عمل ارهابي مدان، ويخبرنا التاريخ أن الجماعات الإرهابية مصيرها الزوال مهما حاولت".

ويوم أمس الثلاثاء، قتل الشيخ الداعية صالح حنتوس أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في اليمن، إثر قصف عنيف استهدف منزله بمديرية السلفية بمحافظة ريمة، من قبل جماعة الحوثي، في جريمة هزت الرأي العام في اليمن