توكل كرمان: ميليشيا الحوثي تثبت تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأموالهم وأمنهم وأمانهم توقيت مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية وزارة الأوقاف تنعى الشيخ صالح حنتوس وتؤكد أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم وتحملهم كامل المسؤولية الجنائية تفاصيل أول اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب في عدن نائب وزير التربية «العباب» يطلع فريق العقوبات الأممي على انتهاكات الحوثيين للعملية التعليمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ومركز الخليج للدراسات الإيرانية الخلافات تتجاوز الكواليس ..أسباب وانعكاسات التوتر بين الرئيس العليمي والعميد طارق صالح هيئة علماء اليمن تدعو اليمنيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الحوثيين وتدين الجريمة البشعة بحق الشيخ والمربي صالح حنتوس المبعوث الأممي يختتم زيارته الى عدن ويقول أنه ناقش تمكين الحكومة من استئناف صادرات النفط والغاز تهديد ووعيد اسرائيلي أمريكي بضرب الحوثيين كما إيران وتلويح بقاذفات الشبح
أعتبرت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن قتل جماعة الحوثي للشيخ الداعية "صالح حنتوس" أحد أبرز معلمي القرآن الكريم باليمن، يعد عملا إرهابيا مدانا، يؤكد تفوق الحوثيين في الجريمة واستباحة دماء اليمنيين.
وقالت كرمان في منشور لها على منصة إكس: "كل يوم تثبت ميليشيا الحوثي تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأموالهم وأمنهم وأمانهم".
وأوضحت أن "محاصرة وقصف منزل الشيخ صالح حنتوس أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة وقتله خارج القانون، يؤكد ما هو مؤكد أن اليمن تواجه جماعة متفلته من أي أخلاق أو شعور بالمسؤولية الوطنية".
وأضافت: "إن خوض الحروب ضد المواطنين المسالمين هو عمل ارهابي مدان، ويخبرنا التاريخ أن الجماعات الإرهابية مصيرها الزوال مهما حاولت".
ويوم أمس الثلاثاء، قتل الشيخ الداعية صالح حنتوس أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في اليمن، إثر قصف عنيف استهدف منزله بمديرية السلفية بمحافظة ريمة، من قبل جماعة الحوثي، في جريمة هزت الرأي العام في اليمن